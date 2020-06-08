罷免高雄市長韓國瑜同意票逾93萬票，超過門檻近37萬票；當晚高雄市議會議長許崑源不幸在住家墜樓身亡。易經命理老師高煜霖推算後大驚：韓國瑜上訴機率大增。

高煜霖在臉書貼文表示，6日晚間，高雄發生令人遺憾的大事(高雄市議會議長許崑源墜樓)！他推算，韓國瑜上訴機率將大增。不過~也有可能……。

根據《公職人員選舉罷免法》規定，罷免案通過後，3個月內需進行補選。假使韓國瑜不提出選舉訴訟的話，會先由行政院派員代理高雄市長一職，直到3個月內完成高雄市長補選後。但是韓國瑜若是提出選舉訴訟，因不服第一審判決而上訴，從一審至二審時間加總起來，至少長達1年。屆時市長任期已不足2年，依照《地方制度法》規定，就不會舉行補選，而是由代理人代理至該屆任期屆滿為止。

罷韓團體3月送連署書至高雄市選委會時，高煜霖當時就利用「易經演繹」推算，預測罷韓成功機率相當高，得票數恐會高過預期很多。也用「方位法」演算，得到「地水師」卦，卦意「爭訟，興兵為師」，意指罷韓勢力的集結，即將達到高潮，返鄉人潮恐超越太陽花流動的等級。

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(中時電子報)