高雄市長韓國瑜6日以93萬9090票確定罷免通過，不幸的是，同日晚間傳出高雄市議長許崑源墜樓身亡的憾事。7日藍綠兩黨、各界人士前往殯儀館悼念，住家外也有不少民眾獻上白玫瑰、國旗及點蠟燭、「高雄才是最大輸家」標牌致意。正妹韓粉李明璇也到場致哀，之後她也在臉書上發布一段文字，還怒飆梁文傑、王浩宇，讓許多支持者都看哭了。

許崑源議長6日晚間不幸辭世，高雄市議會7日起降半旗，向許議長表達哀悼與崇高敬意。高雄市議會副議長陸淑美也在臉書粉專上曝光許議長追思靈堂，她向大家報告，許議長追思靈堂設於高雄市立第一殯儀館景行廳（高雄市三民區本館路600巷20號），各界長官、前輩、親朋好友們，可於6/8（一）開始前往弔唁。

許崑源死訊傳出後，李明璇6日深夜得知噩耗不敢相信，在臉書發文哀嘆「不要告訴我，您是在用生命換回是非正義…」李明璇感嘆說沒有辦法接受這樣的悲劇...她難過到說不出話了。

李明璇說，「從殯儀館到殞落處，仍然無法止住淚水，獻上白玫瑰時感受自己顫抖的雙手，還是難以形容內心的悲痛...。」(圖/摘自李明璇FB)

李明璇7日晚間也到場哀悼，隨後她說，「從殯儀館到殞落處，仍然無法止住淚水，獻上白玫瑰時感受自己顫抖的雙手，還是難以形容內心的悲痛...。」夜深了，李明璇說她能做的很有限，僅為許議長點亮蠟燭，幫他照亮回天家的路...。李明璇說，「議長您也讓我們大家的心更痛了，雖然我不願接受事實，您用悲壯的方式盼喚回正義，我們就絕對不能讓議長白白犧牲。」

李明璇認為梁文傑、王浩宇是兩位民進黨議員！因為他們竟然帶頭嘲諷亡者，讓輿論跟風一同訕笑諷刺，「原來綠色不只是原諒的顏色，綠色還是沒人性的顏色！」李明璇說，如果韓市長「沒誠信」要被罷免，那「沒人性」的呢？該罷免的才是這些沒品的民代，不該再被大眾繼續縱容下去。她也用hashtag標示「#不要嘲笑別人的疤 #那只是你有幸無須經歷的傷 #越黑暗的地方光亮就越明顯」。

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時電子報)