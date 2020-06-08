大陸海關總署7日公布數據顯示，今年1至5月，大陸外貿進出口總值達11.54兆元（人民幣，下同）；其中，5月出口延續上個月正成長態勢。業內人士認為，廣大外貿市場主體要在開拓新興市場、轉型升級上下更大功夫，同時，也可多把眼睛「向內看」，更好利用國際、內需兩個市場、兩種資源進一步增強大陸外貿的韌勁。

整體來看，海關統計顯示，今年1至5月，大陸外貿進出口總值11.54兆元，按年下降4.9％；其中，出口6.2兆元，下降4.7％；進口5.34兆元，下降5.2％；就5月單月來看，大陸進出口總值2.47兆元人民幣，按年下降4.9％；其中，出口1.46兆元，增長1.4％；進口1.01兆元，下降12.7％。

值得注意的是，大陸民間企業在進出口數據中，成長比重持續提高；今年1至5月，民營企業進出口5.11兆元，增長1.8％，占外貿總值的44.3％，保持成長的同時，所占比重也有提升。

另外，大陸與「一帶一路」沿線國家進出口也在成長。今年1至5月，大陸與東協進出口按年成長4.2％；與歐盟、美國進出口則分別下降4.4％和9.8％；同期，大陸與「一帶一路」沿線國家合計進出口3.43兆元，其中，與泰國、波蘭和匈牙利進出口分別成長8.1％、6.9％和7.5％。

為了加強大陸的外貿實力，大陸方面加快跨境電商等新業態發展，提升國際貨運能力。在今年的《政府工作報告》中，大陸官方提出，促進外貿基本穩定，要圍繞支持企業增訂單、穩崗位、保就業加快跨境電商等新業態發展，提升國際貨運能力。為此，各地通過政策扶持、綠色通關等措施，持續加密空鐵貨運班次。

此外，大陸還在減稅降費、信貸融資、關稅保證保險等方面出台一系列措施，為外貿市場主體增添動力；面對嚴峻的外貿形勢，大陸積極推動企業開拓境內外市場；同時，並對「一帶一路」沿線國家的出口占比已經達到30％，國際市場持續多元化；企業開拓國內市場也迎來更多政策支持。

(旺報 )