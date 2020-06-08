大陸工信部7日召開的「5G發牌一周年線上峰會」公佈商用1周年成績單，四大營運商也發佈下一階段的商用計畫，預計今年底大陸將建設5G基地站超過60萬個，覆蓋全國地級以上城市；而截至5月底，中國移動已經發展超過5500萬5G方案用戶，計畫全年發展1億用戶。

國元證券在研報中預測說，下半年大陸5G手機市場滲透率將突破50％，甚至可能達到或超過60％。相關公司有卓勝微、信維通信等。

在應用創新方面，大陸《人民郵電報》指出，全大陸目前累計展開5G創新應用400餘項，廣泛涉及工業、交通、醫療等多個行業。在建立「5G＋工業互聯網」項目超過600個，5G推動實體經濟行業轉型升級作用不斷顯現；在產業支撐方面，截至5月底5G手機累計出貨量5985萬部，預計2020年5G手機出貨量將達1.8億部。

大陸工信部方面也指出，下一步將推進融合創新，壯大高品質發展新動能。在消費領域，力爭培育一批5G高端應用。在生產領域，實施5G＋工業互聯網工程，形成一批可複製可推廣的模式。

(旺報 )