6/8-6/14｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

整個六月都處在「木冥二度合相」的重大星象下，人稱「國師」的星座專家唐綺陽說，此星象對「社會架構」有強大衝擊，更使「局面詭譎、不斷翻轉」。她說這使得大家感覺到這一波的主戰場在哪裡，眾人變得強硬、易感受到辛苦、思考底線等問題，一切都跟「過往作為、種過遠因」有關。唐綺陽進一步說明，六月就是「業力爆發，無力感激起公憤，形成一股不可小看的海嘯」，「如今業力爆發」，也只能承受。

唐綺陽指出，這周還有水星巨蟹與魔羯星群對分，這段時間內會有需要選邊站的情況，像是「對立、衝突、互看不順眼」，容易心生恐懼或黑暗的想法。唐綺陽指出，六月下旬緊張感越趨強烈。除了得選邊站，人也變得比過去「忙、茫、盲」，大家比較不會會去考慮是否白忙一場，有什麼、想到什麼就試試。

水星下周四才正式逆行，本周是水星進入停滯期，唐綺陽提醒要注意溝通困難及交通折返的狀況。水星停滯也容易帶來資料遺失、3C故障、溝通困難、忘東忘西折返跑等問題。

周六（6/13）火海合相在雙魚，帶來無力感或感到命運的操弄。火星雙魚時期，「弱勢者受難、受害」事件必掀波瀾，唐綺陽進一步說明，就是「業力爆發，無力感激起公憤，形成一股不可小看的海嘯」。弱勢團體、藝術家、公益團體也動起來，是爭取能見度的時機。而「酒、毒、癮」所帶來的亂子也不可小看，公務機關對此要特別防範。

重要星象：木冥合相，水星巨蟹，水星停滯期，水星巨蟹與魔羯星群對分，火海合相。

工作注意↓

金牛：聽從貴人的指示，會很受用

獅子：有重要任務，可以深耕成代表作

天秤：找到目標蓄勢待發，請好好保持鬥志

天蠍：多頭馬車失去方向，需要整合一下

桃花注意↓

雙子：愛情不是同情，應避免誤會

巨蟹：有機會舊情復燃、感情起死回生

魔羯：容易感到掃興，要更愛自己

水瓶：遇到感情出問題，耳朵不要太硬

財運注意↓

白羊：偏財運要積極，別拱手讓人

射手：用心理財成效好，收穫良多

健康注意↓

處女：注意心血管健康，運動前要暖身

雙魚：不能輕忽老毛病，要注重健康問題

唐綺陽說，六月就是「業力爆發，無力感激起公憤，形成一股不可小看的海嘯」，「如今業力爆發」，也只能承受。（圖/摘自唐綺陽占星幫FB)

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(中時電子報)