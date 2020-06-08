小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】 港疑有超級傳播者 專家籲增加採檢

香港日前爆發沙田瀝源邨祿泉樓集體感染新冠肺炎事件，被懷疑有「超級傳播者」。香港大學醫學專家7日警告，只要出現一次超級傳播，就可能讓至今所有防疫工作白費；香港地狹人稠難以防範人群感染，不應自滿於現況，最重要是將每日檢測數目提升至7000人。

【2】 千人遶境限制 拱天宮喊話放寬

防疫新生活全台大解封，但宮廟大型進香、遶境仍有千人限制，苗栗白沙屯拱天宮管委會主委洪文華向衛福部長陳時中喊話：大型活動10幾萬人都可以辦，不該限制宮廟進香、遶境；目前境外未解封、國內疫情趨緩，是進香最佳時刻，希望至少限期解禁，讓信眾不必苦等。

【3】 解封日 百貨量販好康拚買氣

全台大解封！百貨正值年中慶，有滿千送百和全館7折起折扣，量販、超市則有買1送1、＋0元多1件、滿額折扺等解封優惠，人潮和業績最高成長超過4成。餐飲龍頭王品也動員旗下20個品牌搶在三倍券上路前暖身，祭出消費「滿千送千」，來客數明顯成長。

【4】網路霸凌沒人性 加深世代對立

從2018到2020大選及罷韓選舉，政治已徹底撕裂台灣，造成嚴重世代對立，不料議長之死又見網路霸凌，所謂陰謀論、賭局說等流言蜚語滿天飛，令人不解及遺憾。政治不該失去人性，台灣更沒有繼續內耗的本錢。

【5】吳念真讚吳朋奉自信又謙卑

吳朋奉告別式追思儀式由他生前好友陳玉勳導演、林美秀一起擔任引言主持，他最喜歡的偶像導演吳念真代表致悼念詞，吳念真感傷表示，「昨天才跟李永豐說，活到更大歲數就會知道，生命是一種輪迴，但生滅不照規則就是一個很大遺憾」，他誇吳朋奉是很好的演員，一直覺得有一天一定會寫個好角色跟他合作，沒想到一拖延，機會就不再。他感嘆吳朋奉在不該離開的時候離開了，最好的部分自己還來不及參與。

(中時電子報)