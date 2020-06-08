在嘉義縣番路鄉偏遠山區種植檳榔、咖啡豆、竹筍等農作物的老農婦郭美凰（郭婦），已在當地居住超過60年，自祖輩起即向政府繳錢租地耕作，但林務局2016年居然要用峭壁換回郭婦租下的農地，郭婦不願簽約，卻被法院判決拆屋還地。律師曾勁元正協助郭婦打《憲法》官司，以免讓她面臨被迫搬離祖厝且無法生存的困境。

律師曾勁元表示，郭婦兼具自耕農及自行使用土地人兩種身份，根據《憲法》第143條第4項規定「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則，並規定其適當經營之面積。」

但林務局竟以《民法》凌駕《憲法》之上，不但不繼續將地租給世代居住此地的郭婦，反而還提告她無權占用，必須拆屋還地，尤其是當地鄉公所還曾因風災撥款補助郭婦災後重建，表示早已認可郭婦是當地住戶的事實。

日據時代的戶籍資料，上頭有郭婦的父親、阿公及曾祖父的名字，足以證明她的祖先世居此地。（圖／宋岱融攝）

郭婦翻出林務局的舊租約說，林務局每年都給苗造林，她不但照作且都有付租金，2012年6月，郭婦的先生陳國明過世，至2016年底，林務局要與郭婦續約時，居然改變租地區域，將郭婦目前所使用農地大幅遷移，且大多是無法種植的峭壁山岩，所以郭婦拒簽，結果林務局悍然提告，且採取民事提告無權占用，讓郭婦為繳數萬元裁判費而愁苦不堪，更沒錢請律師代理訴訟，如今郭婦敗訴，法院判決必須返還租地定讞。

曾勁元強調，林務局土地是國有地，應該屬於國有財產署該管，根據《國有財產法》規定，「1993年7月21日前已實際使用，並願繳清歷年使用補償者，得逕予出租」，林務局已經違法在先，根本就不應該提告。

郭婦每天仍辛勤耕作，面對即將失去的一切，她完全不知所措。（圖／宋岱融攝）

現年65歲的老農婦郭美凰，早年因家有1個哥哥、4個妹妹、2個弟弟，1家10口，導致生存不易，家裡十分窮苦，所以父親在她16歲時就將她嫁給大她32歲的先生陳國明，先生去世後，只有郭婦1個人在這耕作，獨自生活，現在又將面對林務局的強制手段，未來她將面臨更多的磨難。

對此，林務局表示，本案租地造林地內有違規作物及設施，暫准建地亦有擴大使用等情事，經過嘉義林管處多次與郭婦溝通及通知改善未果，也以違反契約規定向法院對郭婦提起民事訴訟，訴請返還林地，且本案經最高法院判決郭婦必須返還租地造林地。但對於所作所為是否違憲一事，林務局避重就輕不願正面回應。

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(中時電子報)