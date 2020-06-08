65歲老農婦郭美凰在先生過世後，就獨自居住在嘉義縣番路鄉「林務局大埔事業區第54林班」，而這個地方也是她的先祖世代耕作居住的地方，自她出生至今，這裡始終沒有門牌地址，「我是大姐，還有個哥哥，下面有4個妹妹、2個弟弟 」，過去一家10口就靠山裡的農作換米、換錢，日子很窮苦，每次下山一趟都要背米走5小時的山路。

郭婦說，她16歲那年，山裡出現一個大她32歲的老榮民陳國明，「因為家裡窮，阿爸有向他（陳）借錢，而且愈欠愈多，最後就把我嫁了抵債，連家裡的土地也一起交給他」。一想到當年爸爸為了幾萬塊錢把她賣了，郭婦泣不成聲，頻頻拭淚。

當年沒有嫁衣、沒有婚禮，更遑論親友的祝賀，郭婦從此就和「頭家」（先生）休戚與共，18歲就生下了女兒，「阮頭家也沒什麼錢，山裡的收成不好，連吃都沒得吃，有了小孩就更辛苦」。

19歲那年，郭婦1家3口在山裡再也無法生活，便把小孩交給親友照顧，夫妻兩人北上到新莊當臨時工，每天在工地搬磚挑砂，平日就住在工寮，收入百餘元，3年後，才又回到山裡討生活。

如今林務局除了下令郭婦要拆屋還地、甚至要將檳榔樹全數砍除，還直接向法院聲請債權，已查封郭婦在中埔鄉一棟價值百萬的民宅。

郭婦的義務律師曾勁元指出，《憲法》第143條第4項規定「國家對於土地之分配與整理，應以扶植自耕農及自行使用土地人為原則，並規定其適當經營之面積」。郭婦兼具自耕農及自行使用土地人兩種身份，林務局竟以《民法》凌駕《憲法》之上，而各審級法官也故意忽略《憲法》保留，監察院應該提出糾舉，並將公道正義還給郭婦。

林務局表示，本案租地造林地內有違規作物及設施，暫准建地亦有擴大使用等情事，經過嘉義林管處多次與郭婦溝通及通知改善未果，也以違反契約規定向法院對郭婦提起民事訴訟，訴請返還林地，且本案經最高法院判決郭婦必須返還租地造林地。但對於所作所為是否違憲一事，林務局避重就輕不願正面回應。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)