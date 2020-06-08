高雄市長韓國瑜罷免案過關，若韓未提罷免無效訴訟，高雄市將進行市長補選。國民黨祕書長李乾龍昨(7日)表示，不排除與友黨或無黨合作，但仍希望以自提人選為主。外傳，一旦決定提罷免無效訴訟，國民黨主席江啟臣甚至不排除入籍高雄親征。至於民進黨預計6月底前召開中執會完成高雄市長補選提名，黨內有共識，由副閣揆陳其邁出馬。

中國時報報導，黨政人士指出，高雄市長代理人選主要考量是韓國瑜是否要提罷免無效訴訟。一旦韓提出，高雄市長代理期可能長達2年多，民進黨不能坐視市政停擺，代理人選不能以過渡性安排來思考，這樣一來，陳其邁就是最好的人選。若韓不提訴訟，代理市長人選就單純許多，包括：高雄市前副市長楊明州、行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞、內政部次長陳宗彥等人都是很好的人選。

至於藍營人選，國民黨祕書長李乾龍昨表示，希望能找年輕、40～50歲上下的人參選，不排除與友黨或無黨合作，但仍希望以自提人選為主。根據聯合新聞網，外傳，一旦決定提罷免無效訴訟，國民黨主席江啟臣甚至不排除入籍高雄親征，「哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」。

(中時電子報)