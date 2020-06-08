3C通路「燦坤」近來新聞頻傳，但非好消息，不是轉投資失利，就是人事異動。69歲的吳燦坤當年以5,000元創業，從小家電廠做到3C通路一哥，10年前退下後，營運每況愈下，「黃色神話」隨之褪色。

本刊調查，由於燦坤「用人當吃補、喝雞精」的用人法則，兩年內走掉六名高層，形同快閃，成了全國最耗損高階經理人的公司，最新一棒董座由前新東陽副總經理林技典接下，能否闖出新局，各界睜大眼等著看。

燦坤一年一度的股東會六月三日上午九點在台北市內湖總部召開，媒體卻全被擋在門外，只能在一樓中庭乾等。三十分鐘後，股東陸續搭電梯下樓，「報告很快，一下子就結束，原本想發言了解公司新的董事長（林技典）對經營管理的理念，也沒機會。」一位股東向本刊記者抱怨。

吳燦坤一手打造的3C通路王國，因業外投資虧損，急於挽救頹勢，而陷入高階經理人異動頻繁危機。

自去年4月起，一向在3C通路穩居一哥寶座的燦坤，營收被二軍「全國電子」（全國）超車趕上，迄今仍無力扭轉頹勢，雙方股價更是懸殊，全國每股69元，燦坤僅19元。

「燦坤專業經理人的折損率真的太高了！」一位通路業者傻眼地說。燦坤近兩年已走掉六名高層（共七個職位異動），平均四個月異動一次，頻率之高，堪稱所有上市櫃公司之冠。小股東還沒認識，董事長或總經理就又換人。

燦坤現任董事長林技典從未在媒體前曝光，十分低調。（圖／讀者提供）

燦坤最令業界錯愕的人事異動，就是前任總經理李佳峰。李佳峰原是小米台灣總經理，台灣小米打下三年營收破一百億元的好成績，門市隨時擠滿消費者，以小米行天宮門市來看，一年就有五十二萬人流。

只是，原本被寄予轉型重任的李佳峰，待了七個多月，就在雙11購物節最忙碌的月分「閃辭」。隨後，包括發言人蔡依鈴、董事長何宗原、財務長徐霄菀也在一個月內掛冠求去。近期離開的還有燦坤兩位老將－陳彥君及閻俊傑。

6月3日股東會燦坤拒絕媒體採訪，入口處有專人及警衛把關。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)