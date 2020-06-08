去年燦坤前董事長何宗原找來原小米台灣總經理李佳峰擔任總經理，積極啟動燦坤轉型計畫，但是李佳峰僅待了7個多月，就以「因個人規劃」無預警的閃辭。

李佳峰在進入燦坤前，為台灣小米打下三年營收破一百億元的好成績，小米門市無時無刻都是擠滿了消費者，以小米行天宮門市來看，一年就有五十二萬人流，靠的就是活潑靈活的新零售模式。進入燦坤後，引進市場很夯的小米產品、改造品牌形象、換新制服，也很重視與粉絲、網友們的互動，有新活動他都會在自己的臉書發文，化身燦坤頭號銷售員。

被寄予轉型重任的李佳峰，就在雙11購物節最忙碌的月份「閃辭」。隨後，包括發言人蔡依鈴、董事長何宗原、財務長徐霄菀也在1個月內掛冠求去。

何宗原請辭後一天內，燦坤董事會火速提名通過已退休老臣陳彥君接替董座。陳彥君曾任燦坤財務總經理及風控長等，也兼任過「燦星網」董事長，照理回鍋後可迅速進入狀況，帶領公司走出不穩局勢。誰知，一百一十天後，陳彥君竟以「與委任人在公司治理事項無共識」遭解除委任關係。

一家與燦坤長期合作的供應商主管說，「燦坤業績一直下滑，想找人轉型，卻不見成效，找來的總經理又不合，又趕走老臣。」財團法人商研院策略所所長黃兆仁曾以燦坤為例說，「董事或執行長產生異動的話代表這家公司在整個治理，或營運的部分，面臨非常非常大的挑戰。」

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(中時電子報)