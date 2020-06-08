如此異動頻繁，關鍵人正是創辦人吳燦坤自己。吳燦坤是高雄人，台南工專電機科畢業後，先後擔任過鋼鐵廠採購、維修黑手，二十五歲那年，用僅有的五千元成立「晉昌鐵工廠」；他的勤奮獲得丈母娘賞識，同意下嫁女兒蔡淑惠，升格人夫兩年後，吳燦坤創辦燦坤。

一九八七年吳燦坤拍板，將工廠遷到大陸，搶先取得飛利浦、奇異、沃瑪特等訂單，一舉成為品牌代工伙伴，成為燦坤的起飛關鍵，吳燦坤還自稱「電器牛」。

燦坤的壯大，則是一九九一年自打品牌，建立通路「燦坤家電生活館」；六年後上櫃，股價一度高達一百五十元。吳燦坤開始鍍金，身價大漲。

二○○○年，吳燦坤開啟展店模式，以每月二到三家展店攻城掠地，門市數量破百時，燦坤轉虧為盈，成功拿下台灣3C龍頭寶座。吳燦坤還進入台大ＥＭＢＡ讀書，準備再攀高峰，他一面揮軍大陸，一度躍身為大陸前三大3C通路，一面大舉用人，挖來ＥＭＢＡ同學前光寶集團財務長余敬倫。

然而，吳燦坤進軍大陸沒幾年就全軍覆沒，回防台灣亟欲重振威風的他，頻頻換將撤相。本刊調查，自二○○三年開始，包括余敬倫、前國碁電子財務長許盛信、前特力財務長的陳彥君、前台灣國際商業機器（IBM）協理朱士屏、前IBM個人電腦事業群總經理洪漢青，都先後離開燦坤，有的甚至待不到半年。

2013年吳侑昇以燦坤3C投資顧問正式進入燦坤集團體系。（圖／報系資料庫）

當時，吳燦坤曾霸氣表示「用人當吃補、專業經理人當雞精喝。」「三個月做不好，就換人。」在他的強勢作風下，燦坤營收穩定成長，已有三百八十億元水位，二○一一年，以每股獲利六元攀上高峰，並跨足旅行業，成立「燦星旅行社」。

吳燦坤2013年斥資5億元開始投資餐飲事業主要是為兒子吳侑昇舖路。（圖／報系資料庫）

霸氣十足的吳燦坤，兩年後更幫助兒子吳侑昇圓了「餐飲夢」，豪砸五億元成立「燦星文創」，隔年入股「金礦咖啡」，又開設法式甜點店「日法坊」、日式豬排飯店「富士印」，後續又投入「五花馬水餃」等四個餐飲品牌。

燦坤投資金礦咖啡失利，慘賠7億元，目前僅留一間金礦咖啡在內湖總部大樓。（圖／馬景平攝）

當時，吳燦坤選擇退居幕後，董事長一職交給經理人閻俊傑。事實上，燦坤上市二十年以來，任職最久的董事長及總經理，只有吳燦坤和閻俊傑（任期十三年）兩人。

燦坤快8網路商城推出約10年，卻未能抓住電商市場大餅。（圖／翻攝自網路）

然而，在快速擴張及多元布局下，燦坤的業外投資屢吃敗仗。從燦星旅行社、五花馬水餃到金鑛咖啡等，全部虧損連連。其中，入主金礦咖啡三年來，虧損約七億元，去年裁員及關店後剩下十三間店，已轉賣給「富士康廣告」；燦星旅行社自二○一五年出現虧損，去年每股淨損五．七二元，今年也賣給亞果遊艇集團；啟動十年的網路電商「快8網路商城」，則是遲遲沒跟上時代。

燦坤於2003年投資成立燦星旅遊，自2015年起虧損，今年3月出售給亞果遊艇集團。（圖／報系資料庫）

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(中時電子報)