2010年前後，吳燦坤選擇退居幕後，董事長一職交給經理人閻俊傑。隨著營收下滑，燦坤聲勢跟著走跌。以黃底黑字LOGO崛起「黃色神話」的燦坤，如今被消費者形容為「黃色鬼屋」，「服務不好、用很多工讀生不專業、價格混亂。」對於燦坤經營階層的異動，財經名嘴謝金河曾發文批評，「燦坤集團的墜落令人難以想像！」

近年全國電子以Digital City二代店迅速在市場攻城掠地，營收緊追燦坤。（圖／報系資料庫）

為扭轉頹勢，吳燦坤去年展開新一輪換血。「吳燦坤及老婆蔡淑惠，目前只是掛名大股東，已不涉入經營管理，僅是直接面對專業經理人。」一位燦坤的供應商透露，新任的燦坤董事長林技典，就是吳燦坤夫婦找來的。

林技典上位兩個月來，尚未公開曝光過。本刊調查，林技典曾擔任新東陽副總經理，也在台北一○一百貨歷練過。「Robert（林技典）上任後，親自帶隊與各合作品牌溝通討論、傾聽供應商意見，也成立專屬業務群組，追蹤執行進度。」兩家供應商總經理不約而同地肯定林技典的行動力。

臉書社團靠北燦坤中，有員工貼文分析燦坤留不住人的原因。（圖／翻攝臉書）

一位擁有二十多家門市的游姓資訊通路商分析，「燦坤營收還有二百億元水位，換算開票三個月，手上現金至少有十到二十億元，（林技典上位）營運是沒有問題的。」不過，他語重心長地告誡，「燦坤組織因高層頻繁變動後已出現鬆散，管理階層不能再度逆風了。」

臉書社團靠北燦坤中，有多位員工指出燦坤商品標價混亂，造成員工及消費者的困擾。（圖／翻攝臉書）

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(中時電子報)