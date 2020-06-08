今年獲選為嘉義市自強母親的低收入戶單親媽媽羅季涵，長期受類風溼性關節炎纏身，但為了拉拔2個兒子長大，每天清晨3點多起床賣早餐，晚上還到夜市擺攤、甚至到宴會場合幫忙洗碗。羅季涵一家四口原在台東過著幸福的日子，但八八風災將全家賴以為生的釋迦園摧毀，丈夫又因罹患膽管癌病逝，接連的打擊未讓羅季涵向命運低頭，她以樂觀、正向態度教育2個兒子，「知足才是最大的財富。」

梅雨季後的嘉義，巷弄小房前的芒果樹結著滿滿的果實，雨滴從飽滿的果子上滑落，正式宣告著夏季的來臨。清晨3點鐘，沒有雞啼、沒有鳥叫的陪伴，紮著馬尾的50歲單親媽媽羅季涵全身冒著斗大汗珠，獨自在寂黑的夜晚裡點盞小燈，熟稔的拿出食材，洗淨、晾乾，開啟爐火烹煮，一一將食材備妥後，2個小時後羅季涵將食材、器具全搬上車，趁著天空魚肚白，開著發財車去與陽光搶地盤。

早餐店的備料程序複雜，羅季涵每天凌晨3點就要起床一個人製作三明治、熬煮飲料等。（圖／宋岱融攝）

一到達擺攤處，羅季涵迅速將早餐攤車張羅好，她手腳俐落，不拖泥帶水，一眨眼的功夫，她已戴起口罩埋頭準備餐點，她一邊顧著鐵盤上的食物，一邊抬起頭張望、查看時間，期待生意趕緊上門，否則可能又是入不敷出的1天。她感嘆受到新冠肺炎疫情影響，生意差了很多，看著整車的食物，她反而安慰自己「賣不完，晚上還可以跟孩子們一起當晚餐。」

羅季涵講話的同時，用手肘擦去汗水，她說自己10隻手指，有好幾隻其實已經無法伸直，就連關節處也都腫大變形，被類風溼性關節炎纏身的她，為了履行對丈夫「把孩子教好」的承諾，她忍著病痛沒日沒夜投入工作。

羅季涵刻苦養家的故事在嘉義成為佳話，她的事蹟也在今年被選為自強母親。（圖／讀者提供）

「我的丈夫在臨終前告訴我，他知道我會把孩子教得很好，也告訴我一個人不要怕，因為他永遠相信我。」癌末丈夫的一席話，將悲痛的羅季涵拉回現實，她心想什麼大風大浪沒見過，只要咬緊牙，一切都會過去的。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)