單親媽媽羅季涵10多年來獨自兼職多工扶養孩子，日子雖苦，但她從未掉過一滴淚，她說是丈夫教會她樂觀與開朗，雖然自己家境不如人，但她仍利用機會帶著2個孩子前往泰北擔任志工，用身教告訴孩子：「我們很幸福。」

羅季涵結束早晨工作後，本刊記者跟著她回到租屋處，客廳擺設簡單，但角落堆放許多水盆、毛巾，一問才知，因前陣子梅雨鋒面的影響，羅季涵家中多處漏水，大兒子貼心的拿水盆接水，免得有人跌跤。

羅季涵拿出3年前與兩個孩子到泰北擔任志工的證書，兒子們教當地窮困的小孩中文，她在廚房裡煮飯，羅季涵說：「那是我們全家第一次一起出去玩耶，真的好開心。」她帶著孩子到偏遠地區當志工，用行動告訴孩子，或許家裡經濟狀況不好，但把握當下、知足常樂才是最珍貴的財產。

丈夫遺言「我知道你會把孩子教好」，讓羅季涵身兼多職為的就是給孩子最好的教育。（圖／宋岱融攝）

靦腆的大兒子和媽媽一樣得了類風溼性關節炎，但仍努力向學，也曾獲得家扶中心自強兒的表揚，他說，自己今年即將高中畢業，媽媽第一次買禮物送給他，就是一輛全新機車，讓他相當開心，而他為了陪伴家人，還選擇離家最近的大學就讀，並坦言：「很心疼媽媽，所以想趕快長大要賺錢養媽媽。」

一旁的羅季涵聽到兒子的話，笑眼中夾藏著淚水，母代父職的日子雖辛苦，但她不曾掉過一滴眼淚，她堅定的說：「如果我可以笑，我就不會選擇哭。」羅季涵說自己會做到倒下的那刻，這是她與丈夫和孩子的約定。

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(中時電子報)