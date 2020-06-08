嘉義市自強媽媽羅季涵靠著開餐車、兼職多工，獨自養育2名在學的兒子，雖前後經歷過自己類風溼關節炎病發、丈夫癌逝，但她仍努力生活，自創出口味獨特的「捲捲燒」。她坦言餐車的收入並不多，1人帶著2個孩子的生活僅能勉持，她說自己也曾過著幸福生活，但一切都只能深藏在內心深處。

10多年前，羅季涵從嘉義到台北從事美容工作，認識了丈夫，兩人相知相愛，婚後生了2個兒子，為了照顧年邁重病的公公，羅季涵隨丈夫舉家搬到台東，丈夫耕種公公的1甲釋迦園，而她就在家門口擺攤賣冰，一家人生活恬淡幸福，「那是我人生中最幸福的一段日子。」羅季涵笑著回憶。

2009年，莫拉克颱風重創南台灣，台東雖無重大災情，但無情風雨卻把羅季涵一家的釋迦園整片掩蓋，眼看種植4年多的釋迦才要成熟，瞬間成為平地，羅季涵丈夫不放棄，又再租了一塊地要東山再起；但命運的捉弄，任誰也無法意料，丈夫卻在此時身體亮起紅燈，經檢查後得知罹患膽管癌第3期。

羅季涵為了教育孩子「知足常樂」，全家第一次一起出遊，就是特地帶著2個兒子赴泰北擔任志工。（圖／讀者提供）

丈夫每一次的化療都要從台東坐火車到台北，羅季涵不忍身體虛弱的丈夫還要忍受舟車勞頓之苦，決定舉家搬回嘉義，經過調整、休養，丈夫身體回穩，夫妻倆開著公公留下的發財車賣早餐，還共同研發了獨特的「捲捲燒」，但最後丈夫仍不敵病魔的吞噬而辭世。

「我自己苦都覺得無所謂，但一想到孩子，我就會拼盡全力。」羅季涵說自從丈夫癌逝後，本來家境就不富裕的一家，頓時陷入慘澹，成了低收入戶，嬌弱的羅季涵帶著兩個年幼的孩子和關節炎引發的一身病痛，母代父職勇敢扛起養家的重任。

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(中時電子報)