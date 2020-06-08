胃潰瘍、十二指腸潰瘍，是指胃、十二指腸等部位的黏膜受到胃酸侵蝕造成表面黏膜組織受損，形成深入黏膜下組織的傷口，又稱為「消化性潰瘍」，國人的盛行率約10～15 %，是相當普遍的胃部疾病。

患者會有上腹部疼痛感，燒灼感、悶痛、鈍痛、脹痛、壓迫感；或是感覺到食慾不振、噁心、嘔吐、體重減輕等。嚴重者會有解黑便（如瀝青顏色的黑便）血便、吐血或吐咖啡色食物殘渣等出血症狀，甚至胃穿孔、十二指腸穿孔。若懷疑自己有消化性潰瘍，可接受胃鏡或消化道鋇劑X光檢查，確認病灶。

胃潰瘍和十二指腸潰瘍表現的症狀有點不同，胃潰瘍通常是吃飽飯後痛；而十二指腸潰瘍則是飢餓時特別會覺得不舒服，尤其是飯後2～3小時或深夜時分胃部已排空時，特別有疼痛的感覺。

也有人患有消化性潰瘍但症狀不明顯，直到健康檢查才發現胃壁上有許多小小的潰瘍痕跡，這是因為每個人耐受度不同，有人已到潰瘍卻沒感覺，有的人痛到不行結果只是胃輕微發炎。但若症狀嚴重卻置之不理，可能出血至嚴重貧血昏倒、甚至穿孔導致腹膜炎，需要緊急開刀保命，不可輕忽。

發生原因多與生活飲食習慣不良、三餐不定時定量、暴飲暴食有關，而若為容易緊張、生氣，精神和生理壓力過大，或喜好攝取刺激性的食物也可能發生；另外，服用藥物，如例如非類固醇消炎藥（NSAIDs）、阿斯匹靈、類固醇等，甚至是幽門螺旋桿菌感染都可能出現。

若要避免消化性潰瘍，除養成良好的飲食習慣，紓解壓力、保持心情舒暢外，也要避免傷胃藥物和食物，例如非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）、菸、酒，而已有嚴重胃部不適的慢性病患者，可與醫師討論換藥，或是用藥時併用胃藥，減少傷害。

(中時電子報)