高雄市長韓國瑜6日罷免通過，將在1周內解除職務，前總統陳水扁曾表示，罷韓成案、過關容易，韓營一定會提出罷免無效的選舉訴訟拖延時間，更強調，韓國瑜不是第一個被罷免的。網友也紛紛討論阿扁的分析，表示「如果成真，應該是DPP爽翻」。

陳水扁近日曾在臉書表示，「恭喜罷韓成功，一如所料，罷免門檻的降低，罷韓成案容易，罷韓過關也容易」。他認為，高興一晚上就好，「韓營一定會提出罷免無效的選舉訴訟，官司如果拖過剩餘任期不過半，就沒有市長補選問題，當然罷韓成功後的政治後座力也不能不去注意」。

並指出，國民黨立委吳斯懷為韓國瑜抱不平說，「在全世界民主國家找不到第二個案例，一位不貪瀆、未涉司法糾紛的民選市長」，並舉自身為例，反駁吳斯懷說法，韓國瑜不是第一個被罷免的。

網友在批踢踢論壇留言。(圖/翻攝自 批踢踢論壇)

對此，PTT網友紛紛留言表示，「如果成真，DPP應該是爽翻天」、「政治精算師不是叫假的」、「派代理不用補，民進黨更爽」。但也有網友不認同阿扁說法，「手不抖了回去關好嗎？」、「貪汙扁都沒被罷免成功，清廉韓卻被罷掉」。

(中時電子報)