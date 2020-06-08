高雄市長韓國瑜罷免案投票通過，下一步動向引發外界揣測。名嘴李正皓指出，藍營高層透露，罷免投票當日的記者會，江啟臣、韓國瑜不同調，猜測韓國瑜在維繫自己的能量，下一個目標可能是國民黨主席之位。

李正皓在政論節目《突發琪想》上表示，前一場錄影遇到一位國民黨高層，他透露，韓國瑜開票當天，原定會和國民黨主席江啟臣一起開記者會，卻在10分鐘之後翻盤，雙方調子南轅北轍，江啟臣尊重投票結果，對於市民有信心的感謝，也對市民有很多虧欠，跟國民黨秘書長李乾龍一起鞠躬，如果韓國瑜在記者會很謙卑的道歉，又和江啟臣一起道歉一次，那才是認錯、接受罷免結果，並在6月6日就回斗六。

李正皓認為，韓國瑜弄那麼一大齣戲把民進黨罵了一頓，是在維繫自己的能量，讓韓粉不要潰散，就是要尋找下一個戰場，而下一個戰場可能就是國民黨主席，而江啟臣看到韓國瑜這樣的定調，坦白說，一定心裡會非常非常「挫」，「你90幾萬被罷免了，你憑什麼去選國民黨黨主席？」

對於國民黨員的結構，李正皓表示，向來都與台灣民意脫節，20萬黨員中大部分都是韓粉，當韓國瑜做這樣的政治操作時，下一把他希望維持能量，去選國民黨主席，將會是國民黨的「滅頂之災」，因為江啟臣沒有什麼能力、兵馬可以抵擋，過去國民黨有綿密組織、下資源綁樁，但這些在黨產歸零（公）後都沒了。

李正皓不認為韓國瑜會就此放下屠刀，而在高雄市長補選，民進黨沒有什麼懸念，國民黨也派不出什麼人馬，緊接著面臨2022地方選舉。李正皓先前就說，如果韓國瑜被罷免，國民黨在高雄將遭「斷根滅種20年」，而下一次補選，他表示，國民黨也派不出任何一個A咖被屠殺。

(中時電子報)