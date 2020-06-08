IC載板廠景碩（3189）受惠ABF載板需求持續暢旺、記憶體對BT載板需求續增，2020年5月營收繳出雙位數「雙升」強勁動能，以23.5億元改寫歷史第3高。投顧法人看好景碩第二季營收可望「雙升」挑戰5年半高點，毛利率亦可望續揚，帶動獲利同步成長。

景碩2020年5月自結合併營收達23.5億元，較4月20.61億元成長14.03％、較去年同期16.36億元成長達43.61％，改寫同期新高、並創歷史第3高。累計1～5月合併營收103.03億元，較去年同期84.21億元成長22.35％，續創同期次高。

投顧法人認為，景碩今年以來營運顯著轉強，主要受惠智聯網（AIoT）及5G基地台建置需求，ABF載板、高頻寬記憶體（HBM）及5G單晶片（SoC）需求暢旺，看好第二季營收可望「雙升」挑戰5年半高點，毛利率亦可望續揚、帶動獲利同步成長。

美系外資則認為，記憶體客戶及ABF載板自去年第四季以來需求強勁，為景碩首季營運維持獲利的關鍵原因，看好景碩第二季營收將季增10～15％，且毛利率可望提升至19.5％，將帶動獲利成長動能優於營收，每股盈餘估0.44元。

展望後市，美系外資認為，華為制裁遭升級的潛在影響可能到第四季才出現，但華為對景碩營收貢獻僅個位數百分比，且下半年非華為客戶的ABF載板需求仍強，整體ABF載板供給依然吃緊，景碩可望透過其他客戶需求填補訂單缺口。

美系外資認為，透過強勁的ABF載板、DRAM業務及未來天線封裝（AiP）業務潛力，景碩未來營收成長動能明確、獲利能力可望顯著提高，將2020～2022年每股盈餘預期分別調升15％、8％、5％，調升評等至「買進」，目標價調升至58元。

(時報資訊)