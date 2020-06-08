台灣證券交易所公布台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，其中，台灣50指數成分股納入：緯穎(6669)，刪除：寶成(9904)；台灣中型100指數成分股納入：寶成、義隆(2458)神隆(1789)，刪除：緯穎、國際中橡(2104)為升(2231)。相關成分股納入及刪除變動將自6月19日交易結束後生效（亦即自2020年6月22日（星期一）起生效）。

本次審核結果，台灣50指數成分股納入：緯穎，刪除：寶成，候補名單有：矽力-KY(6415)智邦(2345)瑞昱(2379)聯詠(3034)臻鼎-KY(4958)

台灣中型100指數成分股納入：寶成、義隆、神隆，成分股刪除：緯穎、國際中橡、為升。候補名單有：正隆(1904)華固(2548)超豐(2441)健策(3653)亞太電(3682)國光生(4142)奇力新(2456)長虹(5534)東和鋼鐵(2006)群電(6412)

台灣資訊科技指數成分股納入：義隆，刪除：群創(3481)

台灣發達指數成分股納入：群創、神隆，刪除：國際中橡、為升。

台灣高股息指數成分股納入：義隆、中鼎(9933)健鼎(3044)福懋(1434)京城銀(2809)，刪除：國巨(2327)台化(1326)大成鋼(2027)南亞科(2408)台勝科(3532)

(時報資訊)

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