台灣證券交易所公布台灣50指數、台灣中型100指數、台灣資訊科技指數、台灣發達指數及台灣高股息指數審核結果，其中，台灣50指數成分股納入：緯穎(6669)，刪除：寶成(9904)；台灣中型100指數成分股納入：寶成、義隆(2458)、神隆(1789)，刪除：緯穎、國際中橡(2104)、為升(2231)。相關成分股納入及刪除變動將自6月19日交易結束後生效（亦即自2020年6月22日（星期一）起生效）。
本次審核結果，台灣50指數成分股納入：緯穎，刪除：寶成，候補名單有：矽力-KY(6415)、智邦(2345)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、臻鼎-KY(4958)。
台灣中型100指數成分股納入：寶成、義隆、神隆，成分股刪除：緯穎、國際中橡、為升。候補名單有：正隆(1904)、華固(2548)、超豐(2441)、健策(3653)、亞太電(3682)、國光生(4142)、奇力新(2456)、長虹(5534)、東和鋼鐵(2006)、群電(6412)。
台灣資訊科技指數成分股納入：義隆，刪除：群創(3481)。
台灣發達指數成分股納入：群創、神隆，刪除：國際中橡、為升。
台灣高股息指數成分股納入：義隆、中鼎(9933)、健鼎(3044)、福懋(1434)、京城銀(2809)，刪除：國巨(2327)、台化(1326)、大成鋼(2027)、南亞科(2408)、台勝科(3532)。
(時報資訊)
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