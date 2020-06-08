測試大廠京元電（2449）受惠5G網通、伺服器、筆電、平板及醫療等應用晶片需求強勁，2020年5月合併營收持穩高檔、改寫歷史次高。由於陸系客戶備貨急單湧入，法人看好京元電6月營收有望續強，與第二季營收同步改寫新高，獲利表現亦有望齊締新猷。

京元電2020年5月自結合併營收25.843億元，僅較4月25.848億元新高微減0.02％、較去年同期20.64億元成長25.17％，改寫歷史次高。累計1～5月合併營收121.7億元，較去年同期92.45億元成長31.63％，續創同期新高。

京元電今年5G基地台、智慧型手機等網通晶片測試訂單需求持續暢旺，加上新冠肺炎疫情使伺服器、筆電及平板、遊戲機、醫療設備需求增加，帶動WiFi、電源管理等晶片需求同步轉強，相關測試訂單需求增加，亦挹注京元電成長動能。

而近來京元電大客戶華為海思受美國規畫升級制裁，對此提前下單積極拉高晶片庫存，並將測試訂單轉至京元電蘇州廠，使京元電訂單需求持續暢旺至第三季。雖然訂單減少衝擊恐在第四季顯現，但京元電客戶多元，其他客戶訂單需求增加，可望挹注營運持穩高檔。

此外，華為持續增加對台灣IC設計廠下單，相關業者擴大對晶圓代工廠投片，法人看好京元電第三季後可望取得更多5G、WiFi 6、電源管理晶片及功率放大器（PA）、CMOS影像感測器（CIS）測試訂單，使第四季營運負面影響大幅淡化。

(時報資訊)