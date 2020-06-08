臺企銀（2834）統籌主辦中信造船5年期17.4億元聯貸案，已順利完成募集，5日由臺企銀董事長黃博怡代表銀行團，與中信造船簽訂聯合授權合約，募集資金用途將用於償還金融機構借款、購料周轉及充實營運周轉金所需。

此次聯貸案由臺企銀統籌主辦15億元聯貸案，包括合庫、土銀、台中銀、農業金庫、高雄銀、上海商銀、板信商銀及新光銀行等參貸。由於參貸行對中信造船經營能力肯定，認購金額達18.3億元、超額認貸22％，最終以17.4億元結案。

中信造船創立於1973年，初期以生產遠洋漁船為主，再逐步發展為造船版圖橫跨漁船、拖船、巡防艇艦、散裝貨輪、客輪、冷凍運搬船及遊艇的全方位專業船艦製造廠，為國內最大民營船艦建造廠，也是國內少數具生產規模的船舶、零件製造及船舶保養維修公司。

臺企銀表示，該行長期專注中小企業融資業務、協助輔導中小企業根留台灣，未來將持續落實政府政策，推動都更、綠能、銀髮及文創金融，提供更優質的創新金融服務，並發揮中小企業專業銀行功能、融資與輔導並重，鞏固專業銀行的獨特地位。

(時報資訊)