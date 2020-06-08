友銓(5321)董事會通過擬投資1億5071萬824元收購美而快實業公司46.06%股權，完成收購後，友銓將100%持有美而快股權，正式取得美而快的所有資源，可望進一步提升公司獲利能力。

友銓電子早期從事印刷電路板相關業務，2018年引進新團隊朝電子商務發展，並陸續收購Mercci22、Miyuki、Armora ju等時尚女裝品牌之電商公司；美而快為國內時尚服飾電商業者，旗下知名服飾品牌包括PAZZO、MEIER.Q及Genquo，具備從流行企劃、產品設計與打樣、營銷宣傳、物流配送及社群平台管理的電商營運完整經驗，擁有會員數超過120萬人。

友銓電子於2018年及2019年間透過收購股份及換股方式取得美而快53.94%股權，此次董事會通過擬投資1億5071萬824元收購美而快實業公司46.06%股權，完成收購後，合計持有美而快股權已達100%。

友銓第1季稅後虧損為503萬元，每股淨損為0.15元，不過，隨著轉型佈局逐步發酵，友銓電子109年第1季度服飾電商營業額比重達67%，商品毛利率達39.6%，營運績效顯著。

友銓表示，美而快深耕台灣積極投資台灣，在宜蘭購地自建產品設計中心及物流中心，此次收購美而快股權取得完全控制權，可整合本公司旗下各品牌服飾電商資源，達到商品設計、美學設計、市場資訊、供應鏈整合、商品配送與倉儲共享之效益，進而提升商品設計效益及降低營運成本，提升本公司整體營運績效，未來各品牌亦可進行聯合行銷，預期將對刺激商品銷售與擴充會員人數產生助益，亦有助品牌價值的提升，提高股東權益。

(時報資訊)