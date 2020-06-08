高雄市長韓國瑜罷免案過關，總投票率高達42.14％，其中93萬9090票同意罷免韓國瑜，由於韓國瑜事前呼籲支持者不要投票，降低對立，因此不同意票僅2萬5051票。外界質疑，韓2018年掀起的「韓流」是否已退燒？文藻外語大學東南亞碩士學位學程教授顧長永直言，「韓流不會退燒」，因為有超過一半的人沒有出來投票，反對的聲音一直都在，這是很明確的。只要支持韓的群體還在，運用韓流力量就可以繼續做事情，韓仍是檯面上政治實力數一數二的政治人物。

韓國瑜成為首位被罷免的直轄市長，令許多韓粉無法接受。對於遭罷免，韓國瑜表示，「感謝市民給我機會、感謝團隊的努力，也遺憾民進黨第2次執政以來，花所有心思幾乎全部集中在罷韓國家隊，全力攻打韓國瑜的人。遺憾團隊政績被抹黑造謠、遺憾還有好多工作沒完成，最後並祝福高雄市成為偉大光明、開朗復甦的城市」。據《中評社》報導，顧長永認為，罷韓同意票高超乎各界想像，合理解釋是民進黨全方面動員成功，幾乎把高雄綠營票都催出來，善用府院黨、媒體、網路總動員辦到的。

顧長永表示，罷韓過關並不能反映韓流退燒，他說韓流不會退燒，有超過一半的人沒投票，反對的聲音一直都在。他認為，藍營不出來投票不代表聲音不見，只要支持韓的群體還在，運用韓流力量就可以繼續做事情，韓國瑜仍是檯面上政治實力數一數二的政治人物。

然而，顧長永也指出，國民黨有各種包袱，韓流動能迅速、爆發力強，所以國民黨動的慢，創造議題也慢，組織機器要面臨調整。如何將動能繼續維持下去，將成國民黨課題。

(中時電子報)