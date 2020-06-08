高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。今（8）日是罷免後第一個上班日，韓國瑜相當低調，一早可能先到鳳山行政中心，或到許崑源靈堂致意。

據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜上午將近8點半低調從租屋處離開，幕僚透露，他若先到鳳山行政中心，會在9點前到辦公室，基本上和總統大選後的上班時間差不多。

(中時電子報)