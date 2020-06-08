罷免後首日…韓國瑜上班時間曝 可能去這2地方 09:402020/06/08 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。今（8）日是罷免後第一個上班日，韓國瑜相當低調，一早可能先到鳳山行政中心，或到許崑源靈堂致意。 據《ETtoday新聞雲》報導，韓國瑜上午將近8點半低調從租屋處離開，幕僚透露，他若先到鳳山行政中心，會在9點前到辦公室，基本上和總統大選後的上班時間差不多。 韓國瑜看準這「大位」？李正皓斷言：國民黨將斷根滅種20年「被屠殺」 93萬罷韓票源曝光 網見這幕驚喊：恐怖！ (中時電子報) #韓國瑜 #罷免 #罷韓 #上班 #高雄市長 #靈堂 #許崑源 #鳳山 #行政中心 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. - 政治 93萬罷韓票源曝光 網見這幕驚喊：恐怖！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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