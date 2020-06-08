高雄市長韓國瑜確定被罷免，開票結果同意票93萬9090票，成為台灣史上第一為被罷免成功的直轄縣市長。不過，有媒體觀察發現，雖然韓國瑜被罷免，但是韓粉集結能力又更強，現在就等韓國瑜的反攻號角響起，將帶領韓流再度席捲全台。

韓國瑜罷免投票6日結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。

不過，港媒《中評網》卻觀察到，韓國瑜雖被罷免成功，但韓流並沒因此消散，反因罷免案通過，及高雄市議長許崑源之死，讓悶了許久的韓粉情緒終於爆發，從挺韓大將杏仁哥吳育全6日深夜直播，要為議長討公道的影片，點閱率馬上飆破20萬，就可看出韓流已經在集聚。

而韓國瑜也沒有坐以待斃，從罷免聲明就可看出韓已就戰備位置，現在韓粉只等韓一聲令下，無論韓是選明年黨主席、或是參選台北市長，韓粉都將跟隨在韓國瑜身旁，不會離去。

(中時電子報)