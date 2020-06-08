來自新疆的迪麗熱巴是人氣很夯的新生代花旦，她昨（7日）現身直播節目《出手吧，兄弟》擔任嘉賓，不過卻有男觀眾突衝上台，拿出戒指、下跪向迪麗熱巴求婚，迪麗熱巴第一時時間嚇到愣住，所幸男星汪涵火速站在迪麗熱巴前面，高EQ幫解圍。

粉絲突衝上台拿出戒指求婚，迪麗熱巴當下被嚇傻。（圖／取材自新浪娛樂微博）

迪麗熱巴昨晚在直播節目宣傳農作物，正當她專心介紹產品時，卻有男觀眾突然衝上台，拍迪麗熱巴的手喊「喜歡妳」，並拿出戒指、下跪求婚，突發狀況讓迪麗熱巴嚇到說不出話，只發出：「喔誒」。

男星汪涵即時反應，站在迪麗熱巴前面、機警抓住狂粉的手，還高EQ說要教他下單。（圖／取材自新浪娛微博）

所幸男星汪涵即時反應過來，站在迪麗熱巴前面、機警抓住狂粉的手，高EQ對狂粉說：「你的喜歡，可以下單」，並請工作人員教狂粉下單，而迪麗熱巴事後也回神打圓場說：「感受到了大家非常想買、焦急下單的熱情！一會兒下去就下單了。」

這段突如其來的插曲引發網熱議，汪涵即時護花的反應被網狂讚，同時，迪麗熱巴冷靜面對與回應也很高EQ，截至發稿前微博也分別以「汪涵反應速度」、「男觀眾衝上舞台向迪麗熱巴求婚」登上熱搜榜。

(中時電子報)