短期受疫情影響，螺絲大廠世豐(2065)2020年5月合併營收1.42億元，月減25.5%且年減25.64%；公司表示，由於去年同期新產品集中出貨墊高比較基期，使得5月營收較去年同期有落差之情況，惟今年以來持續受惠主要客戶拉貨力道強勁，2020年1至5月合併營收8.12億元，仍改寫歷年同期新高記錄，並較去年同期成長8.87%。

世豐表示，5月營收較去年同期減少，主要係受歐美地區受疫情影響出貨安排，使得短期訂單遞延影響，再加上去年同期適逢長尺寸螺絲新產品推出，客戶為建置產品期初庫存而集中拉貨墊高比較基期，惟近年公司持續完善螺絲產品線、歐美主要國家產品及工廠認證、自動化生產與優化內部管理等重要策略執行效益下，持續反映在公司整體營運及接單表現繳出亮麗成績，今年前5月營收仍繳出歷年同期新高。

展望2020年第二季，世豐維持審慎樂觀看法。目前隨著歐、美地區疫情逐步控制並陸續恢復經濟活動，且美洲地區主要通路客戶整體庫存水位偏低的情況下，不排除有急單備貨的需求，有機會帶動未來新一波銷售動能。世豐持續強化美國、澳洲地區接單表現，並保持2-3個月訂單能見度水準，持續透過產品組合結構優化、自動化生產效益持續發酵，有望帶動公司整體獲利持續精進。

世豐進一步表示，憑藉世豐擁有全尺寸螺絲產品研發量產能力，能與客戶共同研發並在廠內完成新產品試驗，截至今年5月整體接單表現仍較去年同期成長約10%，隨著目前美洲地區主要客戶備貨力道持續升溫，有助於帶動整體營運保持良好成長動能。

(時報資訊)