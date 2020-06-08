小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】４大客戶追單 台積滿載

美國政府限制華為海思採用美國軟體或半導體設備生產晶片，且至今尚未發出生產許可，所以台積電在新禁令公告後已無法新接華為海思訂單。由於華為海思是台積電第二大客戶，市場原本預期120天寬限期後將造成台積電產能利用率大幅下滑，不過，近日內包括蘋果、高通、聯發科、超微等已向台積電大幅追加第四季7奈米訂單。

【2】超級股東會周 七大咖對Q3展望 牽動台股

台股行情攻堅，本周進入超級股東會周，多達474家上市櫃及興櫃公司密集舉行股東會，其中法人高度關注台積電、大立光、聯發科、台塑、南亞、富邦金、國泰金等七大咖公司，對第三季經濟產業景氣及營運展望，也牽動台股行情。

【3】蘋果股價創新高331.5美元 三大機構喊買蘋果鏈

美股四大指數5日大漲歡慶就業數據優於預期，尤其蘋果股價創歷史新高，顯示多頭氣氛集結科技股，摩根大通、統一與本土投顧大行攜手高唱投資蘋果供應鏈時機已至，光學鏡頭雙雄大立光與玉晶光、台積電、PCB指標華通等，悉數入列首波推薦名單。

【4】16檔5月營收創高 升勢旺

上市櫃5月營收陸續公布，受惠疫情趨緩及新經濟需求顯現，加上外資熱錢回流，推升台股一路反彈，法人認為，短線資金將聚焦有基本面支撐的個股，雍智科技（6683）、茂林-KY（4935）、神基（3005）等16檔營收改寫歷史新高，可望持續吸金。

【5】三大公股改選 財部寸土不讓

財政部今年操盤三大公股機構改選，包括彰銀、關貿網路，以及合庫金等三家公股事業機構的改選將在6月19日、24日登場，根據公股陣營所掌握的最新狀況，財部應至少維持現有席次不變，至於是否能「更上一層樓」，特別是彰銀改選，外資意向是關鍵。

(中時電子報)