27歲金髮女子的人生夢想就是成為一名「人間性玩偶」，因此找來有錢的76歲乾爹替她支付手術費用，歷經3次手術，A罩杯變成H罩杯，變化相當大。到目前為止，她總共動了鼻子、眼睛、抽脂等等，但仍然不滿意，還會繼續整形，讓自己變更美。

綜合外媒報導，住在美國洛杉磯的金髮妹藍寶石（Sapphire Saint）為了實現自己的夢想，不斷整形；她的鼻子、眼周附近都被注入填充物和肉毒桿菌，因此皮膚看起來像嬰兒般的光華。而她也動了3次豐胸手術，還進行抽脂肪，為的就是讓身材看起來更曼妙。

而第一次手術費用是由76歲乾爹付錢，後來2人還成為夫妻。藍寶石說，「我一直想成為成人生活中的性玩偶，我的第一筆手術是乾爹幫我付的，他想讓我看起來很假，但現在我賺的比較多，加上2人沒有太多共同之處，所以目前正處於離婚階段。」她也不諱言透露，自己大部分只跟男人有性生活，而沒有約會。

藍寶石表示，每天都會對自己進行催眠，很多親友都發現她變得多麼愚蠢，這讓她的乾爸爸可以更喜歡她，自己也能對生活容易獲得滿足。面對酸民的「塑膠臉」等惡意評論，藍寶石透露，有家人的支持，加上其實私下有很多男生邀約，所以不會把惡評放在心上，「通常都是嫉妒心強的女性，才會跑來留言。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)