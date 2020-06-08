每年超過200萬以上信徒參與，被譽為全球三大宗教盛事的大甲鎮瀾宮媽祖遶境，今年受到新冠肺炎疫情影響延期舉行，原本預定要延至8月舉辦，但在中央疫情指揮中心解禁千人遶境規模後確定將恢復遶境活動，今天上午11點將宣布遶境日期。

由於大甲鎮瀾宮董事長顏清標剛動完換肝手術，預計上午會由副董事長鄭銘坤召開記者會宣布恢復遶境日期，但過去都是全程參與的顏清標，由於需要休養，今年可能無法群全程參與。。

從今年3月份起，受新冠肺炎疫情影響，全台各媽祖廟先後停辦遶境，被譽為全球三大宗教盛事之一的大甲鎮瀾宮媽祖遶境也急踩煞車，估計超過至少30億元以上商機受衝擊。

在疫情持續升溫下，原本預計在農曆三月份舉行的遶境活動遶境活動到底是否延期與否，一度讓鎮瀾宮陷入兩難，最終決定延期至8月，但當時廟方也表示，若疫情仍無法平息，恐是史上第4度取消遶境。

大甲媽遶境每年吸引約200萬以上信徒參與，整個行程9天8夜之旅跨越4縣市、21鄉鎮，不僅鎮瀾宮設計製作的帽子、衣服、平安符、令旗、吊飾等大甲媽文創小物熱賣，許多業者也合作推出礦泉水、酥餅、奶嘴、衛生紙等聯名商品，大搶媽祖經濟財，至少創造30億元商機。

(中時電子報)