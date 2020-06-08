美國勞工部上週五公布最新就業數據，5月非農就業人數新增250.9萬人，失業率也自14.7%降至13.3%，遠優於市場預期，在經濟復甦腳步可能更快的利多激勵下，終場美股四大指數漲幅介於+2.06%~+3.15%；波音+11.46%；摩根大通+4.50%；蘋果+2.85%；美光+4.88%；台積電ADR+1.69%。

上週四美股漲跌互見，上週五台股以上漲24.78點的11418.01點開出後，在台積電穩步上漲之下指數震盪盤堅，加上解封受惠股輪流表現下，加權指數終場以上漲86.17點的11479.40點作收，漲幅0.76%，成交金額1800.94億元。

三大法人合計買超88.76億元，外資買超70.77億元、投信買超8.16億元、自營商買超9.83億元。

櫃買指數上漲0.87%，收在153.39點，再創本波反彈的收盤新高，本波櫃買指數沿5日線上漲，未跌破5日線前短多續強。支撐約150.97點附近，壓力為154.92點附近。

近期加權指數沿3日線上漲，且短天期均線出現鴨嘴向上的波段上漲訊號，在KD未出現死亡交叉，或5日未走平下彎前，偏多操作為宜。

(時報資訊)