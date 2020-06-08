#Trump you projected your narrative that #TakingAKnee is disrespectful & #UnAmerican it was never about that! You are divisive & a coward. It takes true courage 2 stand 4 what is right & risk your life in the midst of a #pandemic #Proud2kneel #BlackLivesMatter @MSNBC @BostonGlobe https://t.co/nhNITHSrxo pic.twitter.com/h0PuUYVFwu — TheBillRussell (@RealBillRussell) June 7, 2020

NBA傳奇人物比爾羅素(Bill Russell)今年86歲，看著種族歧視這麼多年改善有限，他貼出自己單膝下跪抗議的照片，向美國總統川普(Donald Trump)嗆聲，指責川普是個撕裂族群的懦夫。

「川普依你所說跪單膝抗議就是不尊重美國，這絕非事實！你是個搞分化的膽小鬼，因為在疫情中冒著生命危險、挺身捍衛正義是需要勇氣的。」

大家注意到比爾羅素的跪單膝照片特別有氣勢，除了炯炯有神的雙眼，還有他頸子上掛著的「總統自由勳章」，那是美國頒給平民的最高榮譽。前總統歐巴馬(Barack Obama)於2011年頒給羅素勳章，表彰他在民權運動上的貢獻。

黃蜂老闆喬丹(Michael Jordan)宣布捐出1億美元之後表示：「我們(黑人)被痛扁這麼多年，我們無法再忍受，我們必須站出來。」一向對政治冷漠的喬丹都看不下去，聯盟其他人更不用說了。

(中時電子報)