大甲媽恢復遶境？今上午11時將宣布 08:362020/06/08 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 隨著疫情解封，大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受矚目。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨日宣布開放千人規模遶境，遶境人數高達百萬人次的大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受注目，鎮瀾宮今天上午11時將開記者會，預料將對外宣布進香日期，國曆10月展開遶境之旅機會高。 大甲媽每年遶境人數動輒百萬人次，光是起駕當天就有上萬人參與，針對中央流行疫情指揮中心宣布開放千人規模遶境，鎮瀾宮昨晚僅表示，目前暫不回應，但在昨天深夜即宣布，今天早上11時將開記者會。 (中時 ) #鎮瀾宮 #遶境 #大甲 #台中市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. - 政治 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 許崑源墜樓亡 議員問「賭很大嗎？」 許淑華痛批：綠色是 沒人性的顏色… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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