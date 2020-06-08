中央流行疫情指揮中心昨日宣布開放千人規模遶境，遶境人數高達百萬人次的大甲鎮瀾宮何時恢復遶境備受注目，鎮瀾宮今天上午11時將開記者會，預料將對外宣布進香日期，國曆10月展開遶境之旅機會高。

大甲媽每年遶境人數動輒百萬人次，光是起駕當天就有上萬人參與，針對中央流行疫情指揮中心宣布開放千人規模遶境，鎮瀾宮昨晚僅表示，目前暫不回應，但在昨天深夜即宣布，今天早上11時將開記者會。

(中時 )