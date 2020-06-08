高雄市長韓國瑜罷免投票6日通過，讓許多支持者感到不滿，甚至還開始醞釀「報復性罷免」，目標直指多名綠營民代。其中，有網友點名台灣基進立委陳柏惟，認為他在這波可能會出現的「報復性罷免」中處境最危險。

根據《ETtoday新聞雲》報導，外界猜測台灣基進立委陳柏惟、時代力量議員黃捷、民進黨立委劉世芳、議員王浩宇以及議員梁文傑等5人，可能會是首波「報復性罷免」的目標。其中，作為罷韓大將的黃捷和陳柏惟已經累積了很高的仇恨值，早就是韓粉的眼中釘；在網路上揶揄高雄市議長許崑源的王浩宇和梁文傑，則因言論引發眾怒被列入；而劉世芳則是因為其所處的選區藍營選民較多，且當初是因為郭新政殺出分掉國民黨選票才勝選，被認為罷免成功率較高而登上名單。

網友sevenzgod在PTT上發文分析，這名單最多陳柏惟下去而已，其他人根本很難罷掉，因為罷免的首要條件就是政黨的基本盤要大過被罷免的人。他指出，「3Q選前我還以為能替台中帶來新活水，結果一開口跟姚文智差不多，真的是可憐哪。」 同時他認為，王浩宇要選民服務做得很足，而且也有足夠的後援支持，會被罷免的可能性很低。

其他網友也在PTT上留言，「想罷免3Q」、「3Q最危險吧，趁繞境收連署書真的不難」、「幫忙罷3Q吧」；但也有網友覺得不可能並力挺，「八卦臭翻天的佛地魔跟3Q很經營地方，都拚看看，笑你們」、「3Q不錯啊！邏輯清楚」、「3Q可以撈一半民進黨基本盤吧？他那個黨不就民進黨側翼」。

(中時電子報)