高雄市長韓國瑜罷免投票昨6日結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。不過，雖然韓遭罷免，外界依舊關心韓的下一不動向，有網友注意韓陣營說出的一句話，紛紛猜測韓是不是將投入明年的國民黨主席大選，延續其政治能量。

網友huanglove在批踢踢發文表示，韓國瑜確定被罷免之後，很多人都在關注他的下一步動作。有記者詢問韓國瑜團隊，關於韓國瑜之後的規劃或動態，是否會參選國民黨主席？韓團隊轉述韓國瑜的話說：「在3年內參選5場選戰，確實累了，要先沉潛一段時間（國民黨主席、高市長初選、高市長選舉、總統黨內初選、總統大選）」，至於對於是否參選國民黨主席的問題，韓國瑜及其團隊未做回應。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

該網友直言，韓國瑜並未把選黨主席的事情說死，埋下一個伏筆，看來選黨主席一事，確實有可能性。因為以韓個人的做事風格來看，韓之前選總統也是這情況都不說死，但最後都跑出來選，如果韓國瑜挾帶廣大韓粉作支撐來選黨主席，韓勝選的機會確實是有的。從韓的罷免演說來看，該網友覺得，韓現在根本沒死心，鐵定會參選國民黨黨主席的，大家覺得呢？

底下網友紛紛表示，「一定會選」、「欽點，他絕對是死纏爛打到死為止」、「YES I DO，為中國國民黨粉身碎骨」、「他在等人拱啦，到時又說自己是被動選黨主席的」、「國民黨下屆黨主席，明年520才選，的確要沉潛好幾個月」。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)