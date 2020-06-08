高雄副市長葉匡時哀悼已故議長許崑源。（圖／摘自葉匡時臉書）

高雄市議長許崑源6日晚間驚傳墜樓身亡，各界譁然，政壇哀悼。高雄市副市長葉匡時得知消息後，表示很難接受這樣的事實，並透露許崑源為人，希望他能安息。

許崑源墜樓身亡消息傳出後，支持者不捨悼念，這兩日紛紛送花到許崑源住家樓下。今日上午，花束也移至殯儀館靈堂，將開放各界親友民眾前往悼念。

葉匡時在臉書表示，實在很難接受這樣的事實，在中山大學任教，還沒去馬政府服務前就認識許議長並成為好友，「他充滿正義感，是非分明，好惡強烈，一身俠氣」，過去半年多，他深受病苦又憂患時事，身痛心也痛 ，祈願他在天國能夠安息，並為許議長家人祝禱。

網友也紛紛表達哀慟之意，表示「葉副市長您辛苦了！議長一路好走」、「謝謝許議長長期以來為高雄的付出，至死不渝，願高雄繼續努力，不忘他的正義託付」、「實在可惜」、「看到議長的照片 真希望不是真的 傷心」。

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(中時電子報)