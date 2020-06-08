高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為首位被罷免的直轄市長，引來諸多討論。台灣民意基金會董事長游盈隆稱韓千不該萬不該的罪名，其實不是去選總統，而是他「偷竊」民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。他昨晚點出兩件事，並表示韓國瑜對國民黨的功過，嚴格來講，「功遠大於過」。

游盈隆在臉書指出，韓國瑜的暴起暴落充滿戲劇性。他的崛起，主要是拜總統蔡英文第一任期前兩年半整體施政不得民心而來。他直言，韓國瑜對國民黨的功過，嚴格來講，功遠大於過。他解釋，2018九合一地方選舉，國民黨最後得以囊括3都12縣市，韓國瑜功勞最大；沒有韓，國民黨肯定不會有3都12縣市，也肯定不會有2020總統與立委大選的氣勢。韓國瑜當時是站在2018民意海嘯浪頭上，率藍軍鼓浪前進，討伐民進黨，不可一世的風雲人物。

2018十月三山造勢以後，韓國瑜的每一場造勢都讓綠營膽戰心驚，都讓支持者目眩神搖，更讓外國人看的瞠目結舌，因為在台灣像韓國瑜這樣能呼風喚雨的政治人物，歷史上除了阿扁以外，無人能及。游盈隆表示，難怪不輕易褒貶政治人物的賴清德，都忍不住說出「韓國瑜是百年難得一見的政治奇才」。

游盈隆表示，韓十八個月以來，戲劇張力實在太強，因此他在台灣歷史上有其獨特性。

(中時電子報)