英國《泰晤士報》（The Times）今（8）日報導，英國首相強生（Boris Johnson）將推動立法，防範大陸收購英國企業的舉動，對英國國家安全構成威脅，違反規定的企業，恐面臨罰金、取消資格，甚至高層吃牢飯的後果。
路透社引述《泰晤士報》報導，強生準備推動立法，要求企業主動通報可能會對國家安全構成威脅的外國收購行為，當外國企業收購超過25%股份、資產、或是智慧財產權時，法規將規範業主主動申報。
同時，強生也希望企業的學術夥伴、研究計畫等活動也受到新法規規範。
企業如果違反規定，將面臨刑法制裁，後果包含罰金、取消資格，企業高層甚至可能被判處徒刑。
報導說，強生可能幾周內就會提出法案。
英國與大陸近期關係惡化，英國今年1月將大陸科技巨擘華為列為「高風險供應商」，在大陸推動港版國安法之際，英國也不斷表達關切，強生日前更投書媒體，表明將大修移民法規，廣納300萬香港人取得英國公民身份。
(中時電子報)
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