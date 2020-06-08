高雄市長韓國瑜罷免投票在6日通過，但當晚卻傳出高雄市議長許崑源墜樓身亡的消息，引起各界震驚與討論。國民黨台北市議員應曉薇昨(7日)在臉書上表示「就是不要讓民進黨太爽」，並對許崑源的忠肝義膽致上最高敬意。

應曉薇在粉專《應曉薇祝您幸福》發文表示，「勇哉許議長，就是不讓民進黨太爽，您做到了！」重砲猛批民進黨指出，高雄人沒欠民進黨，民進黨蹂躪高雄20年，徒留百億弊案和滿目瘡痍，還各種妖言惑眾拉下剛起步修補重建高雄的韓市長，並感嘆「今日的高雄沒有中央奧援如何大步向前？」應曉薇還向高雄人喊話，「高雄人啊！無論你支持罷韓與否請靜下心來想想。」

應曉薇也說，「我感動議長對於高雄的極其不捨與悲痛，我尊敬議長對於民進黨的糟蹋愚弄高雄痛恨無力回天」並表示要以三鞠躬，對許崑源的義薄雲天和忠肝義膽，以及他對高雄的深愛致上最高的敬意。

網友們回應，「如許議長的性情中人已不多了！在現在執政者裡更沒有如此為正義公理堅持的人！」、「我們需要革命，我們要像戰士一樣死在戰場上，我們不要做烏龜」、「辛苦議長，得知訊息，讓我很訝異，善良的人總是活得比較辛苦，一路好走」。

(中時電子報)