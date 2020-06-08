民進黨及其側翼團體謀劃一年多，成功將高雄市長韓國瑜拉下市長之位，但顯然側翼不甘僅止於此，網路上出現罷免盧秀燕團體發起「跟進罷燕」的號召，而台中市府透過幕僚發出40多字的簡短回應，港媒則大嘆，「親綠社團不滿誰就罷誰，未來天下大亂」。

據港媒《中評社》報導，受到罷韓高票通過的鼓舞，近期網路上開始有罷免盧秀燕的聲音傳出，在臉書等社群媒體開始出現「跟進罷燕」的號召。對此，台中市府透過幕僚低調回應，「尊重民意的結果，不分藍綠都要傾聽民眾的聲音，台灣才歷經疫情的考驗，接下來要全力拼經濟，台灣加油」。但港媒也觀察到，盧自6月6日起連三天沒有公開行程，頗有避風頭的意味，似乎有意遠離罷韓風暴。

評論稱，相對於罷韓是以「韓才上任就馬上拚大選，對不起高雄人」為號召，綜觀盧秀燕上任至今，並未犯什麼重大錯誤，「親綠側翼團體，若演變到看誰不爽就要罷免，未來天下大亂」。

罷免盧秀燕臉書社團。(圖/翻攝自 臉書社團)

據臉書公開資料顯示，「罷免盧秀燕」社團目前已有2千多名成員，「盧秀燕下限」粉專，目前則有2.3萬人左右按讚追蹤。

(中時電子報)