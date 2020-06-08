日本內閣辦公室周一公布GDP修正數據，今年第一季經濟成長率按年下跌2.2%，原先公布的初值為更糟的下滑3.4%，而路透調查的分析師預測平均為下跌2.1%。

與前一季相較，第一季GDP數據修正後季減0.6%，原先公布的初值為萎縮0.9%，分析師預測的平均為減少0.5%。

根據今日公布的數據，資本支出按季增長了1.9%，較初值估計的+0.5%更好。原因為房地產開發等長期經營計畫的投資一直穩健。但市場預測，未來幾個月資本支出將下降，因為資本支出常隨著企業利潤的趨勢，而企業利潤正在下降。

與初值估計相同，第一季家庭支出下跌了0.8%，民間住宅投資下降4.2%。

日本此次雖然上修了GDP數據，但仍呈現下跌，為連續第二個季度下跌，自2015年來首見。日本自去年10月開始調升消費稅，經濟已出現疲軟趨勢，對房地產產業打擊更大，今年的新冠疫情更讓經濟雪上加霜。

另外根據日經旗下機構日本經濟研究中心33位分析師調查，日本在本季度(四月至六月)將出現21.3%的萎縮。

(時報資訊)