美股在連漲4天後開始震盪，其中，代表科技類股的NASDAQ指數回檔幅度較深，反映到台股，上周五電子股成交比重又再跌落至7成以下，顯示市場投資人對電子股的戒心仍重；這是好事，讓電子短線撤退、中期籌碼會沉澱得更乾淨，也更有利於大波段行情的展開。

台股在經歷新冠肺炎、美中貿易戰再起、華為禁令制裁、香港國安法事件，到美國暴動延燒等等利空因素衝擊，卻能夠不斷震盪走高，由此可知，市場賣壓早在新冠肺炎爆發的3月就釋放完畢，尤其是油元基金的賣壓結束，目前台股正處於該類型基金(被動式基金)的回補行情。

從盤面來看，因為電子股並無階段主流出線，加上跟國際盤連動較大，在市場資金較為保守的狀態下，介入電子的意願不高，導致短線資金到處亂竄，如生技、航運、紡織、航太、汽車等上周五表現都相對強勢，顯示投機力普遍在非電族中尋找機會。

從量價結構分析，台股價漲量縮，屬於有人氣但買力弱的情況，應與周末效應有關，即周末中大戶進場意願較淡，另一個可能是外資買大型股的動作告一段落，外資大咖縮手、成交量就偏弱了。

(時報資訊)