創業家(8477)5月合併營收3.75億元，年減14.08％；前5月累計營收20.53億元，年成長4.72％。5月營收主要來自因母親節與時節趨勢等需求，帶動母親節檔期買氣。國內疫情自4月起逐漸趨緩，防疫商品需求大減，儘管宅經濟力道仍在，但2～4月消費者因疫情期間大量採買，包括衛生紙、即食食品等生活民生必需品，「提前消費」的行為也連帶影響5月採購需求，加上原訂5/15舉辦的「2020台北國際觀光博覽會」延期，直接縮減消費者出遊的相關採買需求，都影響5月營收表現。另外，去年端午節落在6月初，民眾大多於5月中下旬開始大量採買過節禮品，導致去年基期較高，而今年端午節是6/25，預估採購禮品潮預計將於6月中上旬達到高峰。

創業家總經理廖家欣表示，今年初的疫情加速消費板塊轉移，指尖經濟成為消費趨勢，5月份是一個指標性的過渡期，剛好介於國內疫情趨緩與下半年電商旺季開跑之間，公司非常樂觀看待下半年的發展，除了生活市集在疫情期間透過AI大數據精準掌握消費者需求外，網路購物的便利性、價格透明等種種優勢，均是驅動消費者購物行為從線下轉移到線上的強大動力。

6月將迎來電商上半年度最大購物檔期-618年中慶，生活市集運用AI科技分析消費大數據的精準選品能力及商品價格競爭力，掌握最關鍵的市場購物需求，提供各類高CP值市場夯品促銷，並推出點數經濟回饋、多元異業優惠方案、社群內容經營和直播等，以多波段操作搶攻618年中慶。

此外，生活市集也將深化策略性品類操作，如盛夏冰品、露營旅行、居家收納、寢具床包等。在後疫情時代，面對口罩等防疫商品陸續開放通路銷售，生活市集也積極與各供應商洽談貨量，以滿足消費者的多元購物需求。

(時報資訊)