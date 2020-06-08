罷韓通過後，行政院副院長陳其邁今下高雄展覽館，出席第一屆國家海洋日慶祝典禮。不過，外界最關注議題是，陳其邁是否會接任代理市長一職，或參選高雄市長補選。

對於罷韓議題，陳其邁表示，民意已經做了決定，對於民主結果都充分尊重。另外，過去一年多的紛紛擾擾，他也希望隨著民意的決定能儘快落幕，也期望能讓市政重新定位，讓高雄市政重新上軌道。

現場記者問是否會任職代理市長，陳其邁回應，為讓高雄市政穩定，他相信行政院會有考量。至於補選人選，陳其邁認為，人選一定要對高雄有熱愛和熟知高雄市政。

(中時電子報)