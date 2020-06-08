影》任高雄市長呼聲高？陳其邁回應了 09:482020/06/08 中時電子報 陳弘美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院副院長陳其邁。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓通過後，行政院副院長陳其邁今下高雄展覽館，出席第一屆國家海洋日慶祝典禮。不過，外界最關注議題是，陳其邁是否會接任代理市長一職，或參選高雄市長補選。 對於罷韓議題，陳其邁表示，民意已經做了決定，對於民主結果都充分尊重。另外，過去一年多的紛紛擾擾，他也希望隨著民意的決定能儘快落幕，也期望能讓市政重新定位，讓高雄市政重新上軌道。 現場記者問是否會任職代理市長，陳其邁回應，為讓高雄市政穩定，他相信行政院會有考量。至於補選人選，陳其邁認為，人選一定要對高雄有熱愛和熟知高雄市政。 (中時電子報) #陳其邁 #高雄市長 #罷韓 #罷免公投 #韓國瑜 #高雄市 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓票衝到93萬 陳敏鳳驚爆是「她」惹怒高雄人 - 政治 許崑源墜樓 他一算韓國瑜被罷免後走向大驚 - 政治 「罷捷」連署又開跑！黃捷回應：第一個就點名我.. - 政治 阿扁斷言韓國瑜下一步？網驚呼：如果成真... - 政治 93萬罷韓票源曝光 網見這幕驚喊：恐怖！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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