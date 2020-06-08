擁有BIOS最先進韌體運算技術(UEFI)及提供系統管理軟體的領導品牌系微，宣布其旗艦UEFI韌體產品InsydeH2O UEFI BIOS及BlinkBoot UEFI啟動程序解決方案搭載於全新令人期待的家用式遊戲機與數位博弈遊戲設備並採用AMD Ryzen嵌入式V1000系列處理器量產出貨。

AMD V1000系列處理器結合強大且高效能的AMD Ryzen處理器與AMD Radeon Vega 8 GPU基礎架構，被許多電玩遊戲機設計公司優先採用，因?它擁有超高運算效能足以應付多功能及多應用性的系統設計，為蓬勃多樣多機能性的遊戲設計推進市場。透過與AMD長期的密切合作，InsydeH2O能作為所有新型AMD嵌入式平台參照用的內建BIOS，讓使用AMD平台的客戶運用我們的UEFI韌體解決方案和服務更輕鬆地建立及完成其平台開發，以便協助他們更專注致力於研發更多創新且與眾不同的產品。

在現正發售且備受矚目的全新遊戲產品中，包含全球最具標誌性的消費品牌與互動娛樂製作商之一Atari所推出的VCS品牌4K遊戲機、最強的SMACH Z掌上型PC遊戲機以及國際遊戲技術生產商Novomatic的最先進博奕遊戲機台，皆為在電競系統產業應用上帶來嶄新的突破。

系微工程研發部副總經理Mohamad Saleh表示，很高興能看到系微的UEFI解決方案不斷地幫助客戶推出各式各樣的創新遊戲設計機種。無論客戶需要完整的韌體功能還是UEFI啟動程序解決方案，系微成熟且可靠的韌體產品，以及與AMD緊密的合作關係，無疑地讓系微成為客戶的不二之選。

(工商 )