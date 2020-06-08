橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出三款功能安全套裝軟體，簡化STM32和STM8微控制器和微處理器對於安全至關重要之工業、醫療、消費和車用產品研發。

這些套裝軟體可免費下載使用，其中包含滿足IEC和ISO規範所需資源。意法半導體擁有超過1,000多款STM32微控制器，以及包括STM8AF車用級認證產品在內的STM8系列微控制器，為開發者提供廣泛的產品選擇和親民的價格，而價位較高的專用安全MCU通常無法滿足上述優勢。工業用功能安全套裝軟體X-CUBE-STL取得了TUV Rheinland認證測試機構的IEC 61508 SC3認證，與安全手冊的使用條件配合使用，可以在STM32裝置上獲得SIL-2或SIL-3等級的安全功能。

X-CUBE-STL現已上線，可支援多數STM32產品，預計2020年第四季可將最新發表的STM32L5、雙核STM32H7和STM32MP1系列納入支援。

對於安全至關重要的家電，X-CUBE-CLASSB通過了Underwriters Laboratories（UL）的IEC 60335-1和60730-1的功能安全認證，適用於STM32F0、G0、F1、F3、G4、F2、F4、F7、H7、L0、L1、L4和WB系列STM32微控制器。

STM8-SafeCLASSB套裝軟體讓開發人員能夠把STM8產品高效能、低成本和低功耗的優勢應用於家電產品上。X-CUBE-STL、X-CUBE-CLASSB和STM8-SafeCLASSB包含自檢庫以及必要的安全文件檔。自檢庫檢測CPU內核和記憶體元件，無上層應用相依性，可輕鬆加入使用者的應用中。

STM8A-SafeASIL套裝軟體提供最高ASIL B級車用功能安全應用開發所需的文件檔，適用於符合ISO26262的軟體開發流程，可協助使用者理解STM8AF安全手冊所需的軟體自檢庫。

所有嵌入式開發人員都能利用這些套裝軟體來克服工程瓶頸，加速專案研發週期，同時最大程度地降低認證成本。

ST授權合作夥伴的服務支援覆蓋產品開發生命週期的各個階段，包括安全要求制訂；安全診斷、測試和驗證；以及產品認證。這些授權合作夥伴包括Embedded Office、Microsoft、 Arm、SEGGER和Wittenstein，每家授權公司都提供支援STM32微控制器和微處理器的安全RTOS作業系統。此外，IAR Systems和Arm還提供取得功能安全認證的STM8和STM32編譯器。Embedded Office、Hitex、innotec、MESCO和NewTec提供軟體、設計和工程服務、參考平台和培訓設施，以支援客戶專案開發。

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