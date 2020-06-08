台股累計今年初開盤迄今共101個交易日，集中市場總成交金額為17兆2,426.69億元，市場日均值為1,707.19億元，股票成交量週轉率為41.29％。康和投顧預期本周指數將在11,200-11,700點區間震盪，本周看好七大題材類股，包含：晶圓代工股、半導體設備材料股、PCB股、電子標籤股、氣動元件股、塑化股、自行車股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：

1.ECB持續超前部署，決議加碼緊急抗疫購債計畫（PEPP）規模，從原先的7,500億歐元加碼到1.35兆歐元，另宣布該購債計畫的執行時間，從原先到今年年底延長到明年6月，皆明顯超越市場原先預期。

2.美國5月ISM製造業指數如預期由41.5回升至43.1，主要反映5月美國各州陸續解封，新訂單、生產、就業皆顯著上升，供應商交貨加速反映貨物運輸、原物料供應、產業鏈運作的狀況轉佳，皆朝向正面發展。

3.美國首次申請失業救濟金人數從前一周的212.6萬人降至187.7萬人，略高於市場預期，但已連續9周下滑，預期後續失業情況將持續舒緩。

(工商 )