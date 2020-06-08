台股上周五（5日）全體上市公司總市值為34兆9,265.63億元，較前周五（5月29日）總市值增加1兆6,368.96億元，周增幅為4.92％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：內需振興券概念股、AI概念股、5G概念股、蘋果新機iPhone 12概念股等，看本周台股指數區間為11,300-11,800點。

群益證券分析指出，近期五項國內外利多因素：

1.美國因逐步解封重啟經濟活動，5月ISM製造業回升至43.1，小非農ADP數據優於預期，釋出經濟復甦訊號。

2.川普日前召開中國有關的記者會，原本市場預期的採取更嚴厲的措施並未出現，美中貿易協議並未生變，也沒有提出新的制裁或新關稅，各國股市相繼彈升。

3.歐洲央行（ECB）宣布將疫情緊急購債計劃 （PEPP）再加碼6,000億歐元，使疫情QE總額高達1.35兆歐元，同時宣布維持三大主要利率不變。

4.彭博資訊引述DigiTimes報導，蘋果iPhone的6.1吋螢幕新機，計畫在7月到8月之間開始量產。

5.行政院宣布振興券將於7/15上路、消費到年底，規模上看500億元，規畫每人支付1,000元得換3,000元振興券，有利內需產業復甦。

(工商 )